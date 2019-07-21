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Парламентские выборы на Украине - 2019

Более 700 нарушений зафиксировали в "день тишины" на внеочередных выборах в Раду

В Национальной полиции Украины при этом сообщили, что в день голосования обстановка в стране спокойная
Описание
© REUTERS/Valentyn Ogirenko

КИЕВ, 21 июля. /ТАСС/. Более 700 нарушений зафиксировано в минувшую субботу в так называемый "день тишины" на внеочередных выборах в Верховную раду, когда запрещена какая-либо агитация. Об этом сообщил в воскресенье на брифинге глава Национальной полиции Украины Сергей Князев.

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"За сегодняшний день нарушений не зафиксировано. За вчерашний день поступило 866 заявлений и сообщений, из которых 711 - незаконная агитация, 39 - подкуп избирателей, 14 - о конфликтах, три - кражи и три - подделка документов. Открыто 20 уголовных производств за вчерашние сутки", - сказал он.

Князев сообщил, что в целом обстановка в стране остается спокойной.

В воскресенье на Украине проходит голосование на внеочередных выборах в парламент страны. Выборы проходят по смешанной пропорционально-мажоритарной системе, всего избирателям предстоит сделать свой выбор среди 22 партий. В мажоритарных округах баллотируются более 3 тыс. кандидатов (самовыдвиженцев и представителей партий).

Теги
УкраинаПарламентские выборы на Украине - 2019
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