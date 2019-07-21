Выборы в Раду в Киеве проходят спокойно

КИЕВ, 21 июля. /ТАСС/. Киевляне пока не спешат воспользоваться избирательным правом на внеочередных выборах в Верховную раду, которые проходят в воскресенье по всей стране.

Несмотря на то, что все участки в столице Украины открылись вовремя, передает корреспондент ТАСС, очередей на них по состоянию на 10:30 мск не наблюдается. На выходе из участков представители нескольких социологических фирм опрашивают проголосовавших [сбор данных экзитполов]. Официальные наблюдатели и сотрудники правоохранительных органов следят за соблюдением избирательного законодательства, в том числе относительно возможной незаконной агитации. Пока нарушений на избирательных участках Киева не выявлено.

В то же время, сообщила гражданская сеть "Опора", в день голосования уже фиксируются нарушения избирательного процесса. Так, в Полтаве избиратель пытался сфотографировать свой бюллетень, на одной из избирательных комиссий в Херсоне было обнаружено, что в 50 бюллетенях отсутствуют штампы "выбыл" напротив соответствующих кандидатов, которые уже не участвуют в выборах. На участке в Житомирской области привезли "чужие" бюллетени из соседнего села, пояснив это тем, что их негде хранить.

Досрочные выборы в Верховную раду девятого созыва проходят по мажоритарно-пропорциональной системе. Для попадания в Верховную раду по пропорциональной системе партиям нужно преодолеть 5-процентный барьер, а одномандатникам - получить относительное большинство голосов в своем округе. В парламент, который по Конституции должен состоять из 450 депутатов, будут избраны 225 депутатов по партийным спискам, еще 199 парламентариев - по одномандатным округам. Число одномандатных округов в стране сократилось после 2014 года на 26 из-за воссоединения Крыма с Россией и конфликта в Донбассе.

По данным последних опросов, шансы попасть в Раду есть у пяти партий. Свыше 40% избирателей готовы поддержать пропрезидентскую партию "Слуга народа". От 11 до 15% голосов может набрать "Оппозиционная платформа - За жизнь" (лидеры Юрий Бойко, Вадим Рабинович и Виктор Медведчук). Около 8% - у "Европейской солидарности" Петра Порошенко и 7% - у "Батькивщины" во главе с Юлией Тимошенко. Партия лидера группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука "Голос" набирает около 4 - 5%, находясь на грани прохождения в парламент.