Явка на внеочередных выборах в Раду к 12:00 составила 13,61%

КИЕВ, 21 июля. /ТАСС/. Явка на внеочередных выборах в Верховную раду Украины, которые проходят в воскресенье, по состоянию на 12:00 составила 13,61%. Такие данные обнародованы на сайте ЦИК страны.

Парламентские выборы на Украине в 2019 году. Предвыборная кампания и подведение итогов

Там уточнили, что данные собраны с пяти из 199 избирательных участков.

Наиболее активно украинцы голосуют в Донецкой, Одесской, Волынской и Львовской областях.

В воскресенье на Украине проходят внеочередные выборы в Верховную раду. По данным последних опросов, шансы попасть в Раду есть у пяти партий.

Свыше 40% избирателей готовы поддержать пропрезидентскую партию "Слуга народа". От 11 до 15% голосов может набрать "Оппозиционная платформа - За жизнь" (лидеры Юрий Бойко, Вадим Рабинович и Виктор Медведчук). Около 8% - у "Европейской солидарности" Петра Порошенко и 7% - у "Батькивщины" во главе с Юлией Тимошенко. Партия лидера группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука "Голос" набирает около 4-5%, находясь на грани прохождения в парламент.