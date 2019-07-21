Зеленский проводит консультации по кандидатуре нового премьера Украины

КИЕВ, 21 июля /ТАСС/. Премьер-министр Украины не должен иметь отношения к политике, его кандидатура сейчас обсуждается. Об этом заявил журналистам в воскресенье президент Украины Владимир Зеленский.

"Что касается кандидатуры премьер-министра, я вам честно скажу, это может некоторым не понравиться. Я считаю, что этот человек должен быть профессиональным экономистом. Я бы хотел, чтобы он был независимым человеком <...> Честно скажу, провожу консультации (по кандидатуре премьера)", - сказал лидер Украины.

Зеленский полагает, что новый глава правительства при этом не должен иметь опыта работы на постах премьера, спикера или лидера фракции парламента. "Я вижу такого человека", - добавил президент.

Кандидатуру на должность премьер-министра Рада утверждает по представлению президента страны, которое он вносит по предложению коалиции депутатских фракций в парламенте.

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