{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Парламентские выборы на Украине - 2019
Обновлено 

Зеленский проводит консультации по кандидатуре нового премьера Украины

Как сообщил президент Украины, он бы хотел, чтобы главой правительства стал профессиональный экономист и "независимый человек"

КИЕВ, 21 июля /ТАСС/. Премьер-министр Украины не должен иметь отношения к политике, его кандидатура сейчас обсуждается. Об этом заявил журналистам в воскресенье президент Украины Владимир Зеленский.

На эту тему
Основные партии, претендующие на места в Верховной раде IX созыва

"Что касается кандидатуры премьер-министра, я вам честно скажу, это может некоторым не понравиться. Я считаю, что этот человек должен быть профессиональным экономистом. Я бы хотел, чтобы он был независимым человеком <...> Честно скажу, провожу консультации (по кандидатуре премьера)", - сказал лидер Украины.

Зеленский полагает, что новый глава правительства при этом не должен иметь опыта работы на постах премьера, спикера или лидера фракции парламента. "Я вижу такого человека", - добавил президент.

Кандидатуру на должность премьер-министра Рада утверждает по представлению президента страны, которое он вносит по предложению коалиции депутатских фракций в парламенте.

В новость были внесены изменения (12:48 мск) - добавлены подробности.

Теги
УкраинаЗеленский, Владимир АлександровичПарламентские выборы на Украине - 2019
Задержание Ираном британского танкера в Ормузском проливе
Посол Ирана призвал Лондон не допустить роста напряженности в отношениях с Тегераном
Хамид Баединежад заявил, что правительству Великобритании следует сдерживать внутренние политические силы
Читать полностью