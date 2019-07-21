Партия "Самопомощь" требует распустить окружную избирательную комиссию на выборах в Раду

КИЕВ, 21 июля. /ТАСС/. Партия "Самопомощь" подала жалобу в ЦИК, обвинив окружную избирательную комиссию 94-го округа в Обуховском и Васильковском районах Киевской области в подготовке фальсификаций. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба партии.

По словам вице-спикера Рады от "Самопомощи" Оксаны Сыроед, кто-то от имени "Самопомощи" подал в окружную избирательную комиссию 94-го округа неподписанные и без соответствующих печатей документы с просьбой заменить всех членов участковых избиркомов от партии. Сыроед напомнила, что одним из кандидатов по 94-му округу является депутат от "Блока Петра Порошенко" и бизнес партнер экс-президента Игорь Кононенко.

"Окружная избирательная комиссия 94-го избирательного округа по тем сфальсифицированным представлениям фактически такую замену сделала. Поэтому сегодня во всех участковых избирательных комиссиях (УИК) в 94-м избирательном округе работают люди, которые не представляют партию "Объединение "Самопомощь", - сообщает пресс-служба.

"И вот сейчас еще не дошли до результатов голосования, а мы уже видим фальсификации с составом участковых избирательных комиссий. Поскольку окружная избирательная комиссия не реагирует на законные требования, мы обращаемся к ЦИК", - сказала она.

Партия также подает заявление в Нацполицию об открытии уголовного производства по факту подготовки массовых фальсификаций в округе.