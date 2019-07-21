ЦИК Украины сообщил об отсутствии нарушений, влияющих на итоги выборов в Раду

КИЕВ, 21 июля. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины сообщила об отсутствии серьезных нарушений на выборах депутатов Верховной рады, которые могут повлиять на результаты волеизъявления. Об этом сообщил заместитель главы ЦИК Олег Конопольский.

"Пока все проходит в штатном режиме. Системных нарушений, которые могли бы повлиять на итоги выборов, пока не зафиксировано ни правоохранительными органами, ни наблюдателями", - сказал он на брифинге в Киеве.

Замглавы ЦИК отметил наличие "мелких нарушений, которые в целом не влияют на ход избирательного процесса". Конопольский также выразил надежду, что такая спокойная ситуация сохранится и до конца голосования.

Явка в настоящее время, по его словам, по всем округам составляет более 20%.