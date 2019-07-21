Выборы в Раду. Исчезающие чернила, сейф в кастрюле и пирожки за 5 копеек

Так, генпрокурор Украины Юрий Луценко распространил в Facebook фото с участка в Кировоградской области, где сотрудники избиркома хранили бюллетени в опечатанной кастрюле, на которой была нанесена надпись "сейф".

КИЕВ, 21 июля. /ТАСС/. Внеочередные выборы в Верховную раду на Украине не обошлись без курьезных случаев, в том числе связанных с нарушением закона. О них сообщают местные СМИ, правозащитники, а также многие наблюдатели.

На одном из участков в Авдеевке были обнаружили ручки с исчезающими чернилами, сообщил телеканал "112 Украина". Теперь этот случай предстоит разобрать полиции.

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В ряде областей страны наблюдатели гражданской сети "Опора" зафиксировали случаи голосования без паспортов, когда представители комиссий выдавали бюллетени "по знакомству".

В Киеве глава одного из избиркомов вовсе пришел на работу в нетрезвом виде. Как сообщили в столичной полиции, в крови у него было выявлено содержание алкоголя в 2,33 промилле. На главу комиссии был составлен административный протокол. Ему грозит штраф до 85 гривен (около $3).

А в Днепре вблизи нескольких участков были установлены палатки без какой-либо символики, в которых с очевидным намеком на советское пошлое продавали пирожки по 5 копеек за штуку и наливали воду. По информации очевидцев, прибывшие полицейские составили протокол о незаконной торговле, "накупили дешевых пирожков и уехали".

В воскресенье на Украине проходят внеочередные выборы в Верховную раду. На данный момент в МВД страны поступило свыше 1200 сообщений о нарушениях в ходе голосования. Однако, как отметили в ЦИК страны, влияния на итоги волеизъявления граждан они оказать не смогут.