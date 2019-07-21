Приостановка алжирского танкера береговой охраной Ирана длилась больше часа

ТАСС, 21 июля. Танкер "Месдар", принадлежащий алжирской государственной нефтегазовой компании "Сонатрак", в пятницу был приостановлен береговой охраной Ирана на 1 час 15 минут. Об этом, как передает информационное агентство Альжери Пресс Сервис, сообщили в воскресенье представители "Сонатрак".

"В пятницу, 19 июля, танкер "Месдар" был приостановлен в 19:30 военно-морским флотом Ирана и освобожден в 20:45 сразу после того, как алжирские власти связались со своими иранскими коллегами", - отметили в компании.

В субботу в "Сонатрак" сообщили, что "танкер во время следования по Ормузскому проливу, был вынужден изменить свой первоначальный курс и направиться в иранские территориальные воды". Согласно заявлению алжирской компании, судно направлялось для загрузки нефтью в порт Рас-Таннура, находящейся на территории Саудовской Аравии. Затем танкер должен был взять курс на Китай.

Ранее для рассмотрения ситуации с алжирским танкером "Месдар" в Ормузском проливе алжирское правительство создало специальную группу, в которую вошли представители МИД.

"Сонатрак" является одним из крупнейших экспортеров углеводородов в Африке и арабском мире.