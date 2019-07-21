Предварительные данные ЦИК: явка на внеочередных выборах в Раду к 20:00 составила 50,35%

КИЕВ, 21 июля. /ТАСС/. Явка на внеочередных выборах в Верховную раду к моменту закрытия участков в 20:00 составила 50,35%. Такие данные в воскресенье обнародованы на сайте ЦИК страны после обработки протоколов с 17 из 199 избирательных округов.

Отмечается, что самая высокая активность избирателей на этот момент в Хмельницкой области, самая низкая - в Херсонской области.

По результатам экзитполов, "Слуга народа" набирает от 42,7% до 44,4%. На втором месте - "Оппозиционная платформа - За жизнь" - от 11,5% до 12,5%. "Европейская солидарность" бывшего президента Петра Порошенко получает от 8,5% до 8,9%, "Батькивщина" Юлии Тимошенко - от 7,7% до 8,5%, "Голос" певца Святослава Вакарчука - от 6% до 6,5%.

Экзитполы проводили телеканал "112 Украина", телеканал ТСН, Киевский международный институт социологии (КМИС), Фонд "Демократические инициативы им. Илька Кучерива" и Украинский центр экономических и политических исследований им. Разумкова.