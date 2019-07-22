"Слуга народа" Зеленского обходит партию Порошенко на зарубежных избирательных участках

КИЕВ, 22 июля. /ТАСС/. Партия сторонников президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" лидирует по итогам голосования на выборах в Верховную раду за пределами Украины. Об этом сообщила в понедельник Центральная избирательная комиссия по итогам подсчета 52,94% электронных протоколов с зарубежных избирательных участков.

Согласно данным ЦИК, "Слуга народа" за рубежом набирает 29,33% голосов по партийным спискам, "Европейская солидарность" бывшего президента Петра Порошенко - 28,27%, "Голос" музыканта Святослава Вакарчука - 16,93%.

При этом "Слуга народа" также лидирует по результатам обработки 100% протоколов на избирательных участках в 16 странах: Азербайджане, Египте, Грузии, Катаре, Иране, Иордании, Киргизии, Латвии, Сербии, Румынии, Словакии, Тунисе, Венгрии, Армении, Индии и Вьетнаме.

По партийным спискам вышедшие в Раду партии получат 225 мандатов, еще 199 депутатов избираются в одномандатных округах. Согласно результатам различных экзитполов, партия "Слуга народа" набрала от 42,7% до 44,4% голосов по партийным спискам.