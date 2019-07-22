Кандидаты от "Слуги народа" побеждают на выборах в Раду в 107 из 199 одномандатных округов

КИЕВ, 22 июля. /ТАСС/. Кандидаты от партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" выигрывают в 107 из 199 одномандатных округов на внеочередных выборах в Верховную раду. Это следует из опубликованных Центральной избирательной комиссией результатов голосования по состоянию на 03:20.

Еще в 64 округах побеждают независимые кандидаты. От "Батькивщины" побеждают 2 депутата, от "Оппозиционной платформы - За жизнь" - 7 депутатов, от "Европейской солидарности" - 2 депутата, и 2 - от "Голоса". Еще в трех округах подсчет продолжается, в остальных победили кандидаты от партий, не проходящих в Раду по спискам.

Кроме 199 депутатов в одномандатных округах, в Раду, выборы которой состоялись в воскресенье, изберут 225 депутатов по спискам партий. По подсчетам на основе данных экзитполов, в многомандатном округе "Слуга народа" получит от 123 до 127 мандатов, еще 33-35 мандатов получит"Оппозиционная платформа - За жизнь", 25 - "Европейская солидарность", 21-23 - "Батькивщина", 19 - "Голос".