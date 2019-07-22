Турчинов считает, что пятая часть украинцев хочет стать рабами

КИЕВ, 22 июля. /ТАСС/. Около 20% украинцев, которые на внеочередных выбору в Раду проголосовали за оппозиционные силы, в частности, за партию "Оппозиционная платформа - за жизнь", показали таким образом свое желание стать рабами. Такое мнение высказал в понедельник бывший глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов в своем блоге.

"Около 20% украинцев отдали свои голоса за эти политические силы, которые имеют разные названия, но олицетворяют реванш и возвращение в Россию, - написал он. - К большому сожалению, это является свидетельством того, что значительная часть наших сограждан готова обменять свободу и ответственность на сытое и уютное рабство".

Внеочередные выборы в Верховную раду прошли на Украине 21 июля. В настоящее время ЦИК Украины обработал более 80% протоколов. "Слуга народа" лидирует с 42,85% голосов, результат "Оппозиционной платформы - За жизнь" - 12,97%. Партия экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" занимает третье место с 8,33%. У "Батькивщины" - 8,10% голосов, у "Голоса" - 6,07%.