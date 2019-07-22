СМИ: в команде Зеленского приняли решение провести досрочные местные выборы

КИЕВ, 22 июля. /ТАСС/. Досрочные выборы в местные органы власти могут пройти в ближайшее время на Украине. Об этом в понедельник сообщило украинское издание " Страна " со ссылкой на источник в Офисе президента Украины.

"Решение о проведении досрочных выборов в местные органы власти принято", - говорится в сообщении.

По данным издания, выборы могут пройти в максимально краткий срок, сейчас обсуждается юридическое обоснование этого шага.

В воскресенье президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в штабе партии "Слуга народа" после объявления данных экзитполов также не исключил возможность проведения досрочных местных выборов. "Все задают вопросы о местных выборах. Вам интересно? Не расслабляйтесь", - сказал он.

21 июля на Украине прошли внеочередные выборы в Верховную раду. В настоящее время ЦИК Украины обработал более 80% протоколов. "Слуга народа" лидирует с 42,85% голосов, результат "Оппозиционной платформы - За жизнь" - 12,97%. Партия экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" занимает третье место с 8,33%. У "Батькивщины" - 8,10% голосов, у "Голоса" - 6,07%.