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СМИ: в команде Зеленского приняли решение провести досрочные местные выборы

По данным издания "Страна", их могут организовать в максимально короткий срок
Президент Украины Владимир Зеленский (в центре) AP Photo/Evgeniy Maloletka
Описание
Президент Украины Владимир Зеленский (в центре)
© AP Photo/Evgeniy Maloletka

КИЕВ, 22 июля. /ТАСС/. Досрочные выборы в местные органы власти могут пройти в ближайшее время на Украине. Об этом в понедельник сообщило украинское издание "Страна" со ссылкой на источник в Офисе президента Украины.

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"Решение о проведении досрочных выборов в местные органы власти принято", - говорится в сообщении.

По данным издания, выборы могут пройти в максимально краткий срок, сейчас обсуждается юридическое обоснование этого шага.

В воскресенье президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в штабе партии "Слуга народа" после объявления данных экзитполов также не исключил возможность проведения досрочных местных выборов. "Все задают вопросы о местных выборах. Вам интересно? Не расслабляйтесь", - сказал он.

21 июля на Украине прошли внеочередные выборы в Верховную раду. В настоящее время ЦИК Украины обработал более 80% протоколов. "Слуга народа" лидирует с 42,85% голосов, результат "Оппозиционной платформы - За жизнь" - 12,97%. Партия экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" занимает третье место с 8,33%. У "Батькивщины" - 8,10% голосов, у "Голоса" - 6,07%.

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