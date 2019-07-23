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Задержание Ираном британского танкера в Ормузском проливе

Reuters: Италия, Нидерланды и Франция выступают за патрулирование Ормузского пролива

По данным агентства Reuters, с соответствующим предложением ранее поступило от Великобритании

ТАСС, 23 июля. Ряд европейских стран выразил поддержку идее патрулирования Ормузского пролива для обеспечения свободы навигации. Как сообщило во вторник агентство Reuters со ссылкой на дипломатов в Европейском союзе, с предложением о проведении операции выступила Великобритания на встрече в Брюсселе.

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Предполагается, что к патрулированию не будет напрямую привлекаться весь Евросоюз, а также НАТО или США. Дипломаты сообщили, что Дания, Италия, Нидерланды и Франция решительно поддержали данную идею, в то время как Германия, Испания, Польша и Швеция также выразили заинтересованность. Отмечается, что миссию может возглавить флот Великобритании и Франции.

Ранее во вторник ЕС в официальном заявлении призвал к сдержанности страны, планирующие патрулировать Ормузский пролив.

Госдепартамент США заявлял, что Вашингтон вместе с союзниками создает коалицию с целью обеспечения свободы судоходства в регионе Персидского залива. Речь идет о программе Sentinel, которой США и их союзники будут оказывать материальную и финансовую поддержку. 23 июля госсекретарь США Майкл Помпео предложил привлечь к участию в коалиции государства из разных регионов мира.

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БельгияШвецияСШАГерманияДанияИспанияВеликобританияИталияНидерландыФранцияПольшаПомпео, Майкл (Майк)Задержание Ираном британского танкера в Ормузском проливе
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