США будут следить за ситуацией в связи с совместным патрулированием авиации России и Китая

Что известно об инциденте с самолетами РФ и Южной Кореи над Японским морем

НЬЮ-ЙОРК, 24 июля. /ТАСС/. Вашингтон будет следить за развитием событий в связи с тем, что самолеты ВКС России и ВВС Китая впервые осуществили совместное воздушное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом сообщила американская телекомпания CNN во вторник со ссылкой на сотрудника пресс-службы Пентагона Дэвида Истберна.

Он отметил, что США "тесно взаимодействуют" с Южной Кореей и Японией. По словам Истберна, Вашингтон "продолжит следить за ситуацией". Представитель Пентагона заверил, что "приверженность [США] защите их союзников нерушима".