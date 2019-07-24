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Обвинение РФ в нарушении воздушных границ Южной Кореи

США будут следить за ситуацией в связи с совместным патрулированием авиации России и Китая

По версии Сеула, российский самолет нарушил воздушное пространство Южной Кореи. В Пентагоне в свою очередь заверили в приверженности защите своих союзников
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© AP Photo/Charles Dharapak
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Что известно об инциденте с самолетами РФ и Южной Кореи над Японским морем

НЬЮ-ЙОРК, 24 июля. /ТАСС/. Вашингтон будет следить за развитием событий в связи с тем, что самолеты ВКС России и ВВС Китая впервые осуществили совместное воздушное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом сообщила американская телекомпания CNN во вторник со ссылкой на сотрудника пресс-службы Пентагона Дэвида Истберна.

Он отметил, что США "тесно взаимодействуют" с Южной Кореей и Японией. По словам Истберна, Вашингтон "продолжит следить за ситуацией". Представитель Пентагона заверил, что "приверженность [США] защите их союзников нерушима".

Теги
СШАРоссияКитайОбвинение РФ в нарушении воздушных границ Южной Кореи
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