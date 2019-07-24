На Украине третий день считают голоса на выборах в Раду, осталось чуть более 1%

КИЕВ, 24 июля. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины обработала 98,95% электронных протоколов окружных избирательных комиссий в многомандатном избирательном округе, пятерка лидеров во главе с пропрезидентской партией "Слуга народа" остается неизменной. Согласно данным ЦИК, размещенном на сайте комиссии в среду, "Слуга народа" с огромным отрывом в 43,14% опережает всех своих конкурентов.

Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" набирает 13,02%, "Батькивщина" - 8,18%, "Европейская солидарность" Петра Порошенко - 8,12% и "Голос" Святослава Вакарчука - 5,84%.

Во вторник "Батькивщина", которая до этого находилась на четвертой строчке, опередила "Европейскую солидарность" и вышла на третье место, при этом ее отрыв от партии экс-президента Петра Порошенко постепенно увеличивается. Кроме того, процент поддержки "Голоса" оказался ниже 6%, и эта тенденция продолжается.

Внеочередные выборы в раду состоялись 21 июля. По данным СМИ, "Слуга народа" может получить 253 места в новой Раде (включая мажоритарных кандидатов), "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 44, "Батькивщина" и "Европейская солидарность - по 25, а "Голос" - 20.