Роухани: мир должен быть благодарен КСИР за обеспечение безопасности Ормузского пролива

ТАСС, 24 июля. Мир должен с благодарностью воспринимать усилия Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) по защите морских путей в Ормузском проливе. Об этом заявил в среду президент Ирана Хасан Роухани на заседании совета министров республики.

"Весь мир должен быть благодарен усилиям КСИР по охране Ормузского пролива и обеспечению безопасности в нем", - отмечается в заявлении Роухани, размещенном на его официальном сайте. Президент заявил также, что задержание 19 июля британского танкера было осуществлено "впечатляюще точно и профессионально".

Роухани отметил, что Иран не стремится к усилению напряженности в регионе, однако "никому не позволит нарушать безопасность Персидского залива и Ормузского пролива". По его словам, "если американские беспилотники вновь нарушат воздушное пространство Ирана, ответ будет аналогичным прежнему".

19 июля иранское агентство IRNA сообщило, что шедший под британским флагом танкер Stena Impero был задержан в Ормузском проливе после того, как выключил приемник автоматической системы распознавания и не реагировал на предупреждения КСИР. Согласно заявлению КСИР, танкер был задержан "в связи с нарушением международных правил" и сопровожден до берега для проверки.

20 июня иранские ВС сбили беспилотный разведывательный летательный аппарат американских ВМС RQ-4, после чего США, согласно заявлениям американского президента Дональда Трампа, рассматривали возможность проведения военной операции против ряда объектов на территории Ирана.