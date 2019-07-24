Денисова утверждает, что достигнута договоренность о возвращении арестованных в РФ моряков

КИЕВ, 24 июля. /ТАСС/. Договоренности о возвращении на Украину арестованных в РФ украинских моряков достигнуты, ведется оформление документов. Об этом сообщила уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова " Общественному телевидению ", находясь в населенном пункте Счастье при передаче украинских заключенных из Луганской народной республики.

"Уже достигнуты договоренности, чтобы вернуть моряков. Есть решение Международного трибунала по морскому праву. Сейчас оформляются последние документы, думаю, что скоро будем встречать моряков на родине", - сказала Денисова.

При этом адвокат моряков Николай Полозов, комментируя эту информацию, сообщил "Общественному телевидению", что ему неизвестно о такой договоренности.

"Могу сказать, что ведутся переговоры, но на какой они стадии, когда будут реализованы на практике, я не знаю, так как не принимаю в них участие. Если будут проводиться какие-то процессуальные действия по оформлению документов, нам об этом станет известно, ведь при отсутствии защитников моряки не будут их подписывать. Но пока никто ничего не говорил. У нас со вчерашнего дня началась новая стадия - ознакомление с материалами уголовного дела", - сказал отметил он.

Ранее Людмила Денисова сообщила о передаче в МИД РФ ходатайства относительно ее личного поручительства в отношении 24 украинских моряков, которые содержатся в Лефортовском СИЗО.

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