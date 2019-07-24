Мэй пожелала Джонсону успехов на посту премьер-министра

ЛОНДОН, 24 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пожелала успехов своему преемнику Борису Джонсону и правительству, которое он сформирует. Об этом она заявила в среду в своей прощальной речи в качестве главы британского кабмина.

"Их успехи будет достижениями всей страны, и я надеюсь, что их будет много", - сказала она.

24 мая Мэй объявила об отставке сначала с поста лидера правящей Консервативной партии, а с избранием нового лидера тори - и с должности премьера из-за невозможности реализовать выход страны из ЕС. Предшествовали этому три безуспешные попытки премьера заручиться поддержкой Палаты общин в отношении ее сделки по Brexit.

Джонсон во вторник был объявлен новым лидером тори после победы на внутрипартийных выборах. В среду он сменит Мэй на посту премьер-министра Великобритании.