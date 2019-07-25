Глава парламента Туниса принес присягу в качестве временного главы государства

ТАСС, 25 июля. Председатель тунисского парламента Мухаммед ан-Насер в четверг принес присягу в качестве временного президента страны. Об этом сообщил телеканал Al-Hadath.

Согласно конституции Туниса, в случае смерти президента страны глава парламента должен временно (на срок от 45 до 90 суток) взять на себя его функции до проведения досрочных выборов.

Президент Туниса Бежи Каид ас-Себси умер в четверг в возрасте 92 лет. Церемония прощания пройдет в субботу, 27 июля. В соответствии с распоряжением правительства в стране объявлен семидневный траур. Отменены все культурно-развлекательные мероприятия, в том числе празднование Дня республики, который отмечается 25 июля.