В Белом доме заявили, что Трамп и Зеленский с нетерпением ждут возможности встретиться

ВАШИНГТОН, 25 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп и украинский лидер Владимир Зеленский во время проведенного в четверг телефонного разговора завили, что с нетерпением ждут возможности провести личную встречу. Об этом говорится в распространенном сообщении пресс-службы Белого дома.
"Трамп и Зеленский обсудили пути укрепления отношений между Соединенными Штатами и Украиной, включая энергетическое и экономическое сотрудничество. Оба лидера также заявили, что с нетерпением ждут возможности встретиться", - отмечается в документе.
Ранее в пресс-службе главы украинского государства сообщили, что Трамп "поздравил Украину с успешным проведением свободных и демократических парламентских выборов и Владимира Зеленского - с уверенной победой партии "Слуга народа". В свою очередь Зеленский поблагодарил Трампа "за лидерство США в сохранении и усилении санкционного давления на Россию".
Досрочные выборы в Верховную раду прошли 21 июля. Центризбирком Украины еще подводит окончательные итоги. Согласно предварительным данным, в парламент проходят пять партий - "Слуга народа" с результатом 43,16%, "Оппозиционная платформа - За жизнь" (лидеры - Юрий Бойко, Вадим Рабинович, Виктор Медведчук) - 13,04%, "Батькивщина" Юлии Тимошенко - 8,18%, "Европейская солидарность" Петра Порошенко - 8,1% и "Голос" Святослава Вакарчука - 5,82%.