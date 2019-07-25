В Белом доме заявили, что Трамп и Зеленский с нетерпением ждут возможности встретиться

ВАШИНГТОН, 25 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп и украинский лидер Владимир Зеленский во время проведенного в четверг телефонного разговора завили, что с нетерпением ждут возможности провести личную встречу. Об этом говорится в распространенном сообщении пресс-службы Белого дома.

"Трамп и Зеленский обсудили пути укрепления отношений между Соединенными Штатами и Украиной, включая энергетическое и экономическое сотрудничество. Оба лидера также заявили, что с нетерпением ждут возможности встретиться", - отмечается в документе.