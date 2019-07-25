В Сенате США заявили, что иностранное вмешательство не повлияло на итоги выборов 2016 года

ВАШИНГТОН, 25 июля. /ТАСС/. Власти России воздействовали на "избирательную инфраструктуру США" по меньшей мере в период 2014-2017 годов. Такое утверждение содержится в докладе, который был подготовлен специальным комитетом по разведке Сената Конгресса США по итогам проведенного им двухпартийного расследования обстоятельств якобы имевшего места иностранного вмешательства в ход американских президентских выборов 2016 года. В четверг упомянутый отчет был обнародован председателем комитета Ричардом Берром (республиканец от штата Северная Каролина).

"Российское правительство направляло масштабную деятельность, начиная по меньшей мере с 2014 года и заканчивая по меньшей мере 2017 годом, на избирательную инфраструктуру США на уровне штатов и местном уровне", - считают американские законодатели.

Однако, заявляют они, нет свидетельств того, что результаты каких-либо выборов в США, включая президентские 2016 года, были изменены вследствие воздействия из-за рубежа. "[Специальный] комитет [по разведке верхней палаты Конгресса] не видит свидетельств того, что какие-либо результаты голосования были изменены, или того, что машинами для голосования манипулировали", - говорится в отчете.