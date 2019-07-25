В Сенате США считают, что организацией выборов должны и дальше заниматься власти штатов

ВАШИНГТОН, 26 июля. /ТАСС/. Власти штатов должны продолжать заниматься организацией выборов в США, а федеральному правительству следует усилить координацию и обеспечение их необходимыми ресурсами. Такая рекомендация содержится в докладе, который был подготовлен специальным комитетом по разведке Сената Конгресса США по итогам проведенного им двухпартийного расследования обстоятельств якобы имевшего место иностранного вмешательства в ход американских выборов 2016 года. В четверг первая часть упомянутого отчета была обнародована председателем комитета Ричардом Берром (республиканец от штата Северная Каролина).

"Штаты должны четко оставаться во главе организации выборов, а федеральному правительству следует обеспечить их необходимыми ресурсами и информацией", - считают авторы документа.

При этом они признали, что американская избирательная инфраструктура во время президентских выборов 2016 года имела уязвимости именно на уровне штатов, представители которых не были должным образом оповещены и подготовлены к возможным кибератакам со стороны иностранных государств. Авторы объясняют это недостаточной координацией с федеральными ведомствами, занимающимися обеспечением безопасности от вмешательства из-за рубежа.

В то же время в документе отмечается, что власти штатов зачастую сами в штыки воспринимали попытки федерального правительства оказывать им помощь. Так, описывается ситуация, при которой в 2016 году действия представителей Министерства внутренней безопасности (МВБ) США, которые стремились более активно взаимодействовать с организаторами выборов, были восприняты как наступление на права штатов. "Это наша ответственность, и федеральные власти не должны брать под свой контроль избирательную систему", - приводятся в докладе слова одного из чиновников. "Когда кто-то говорит, что они из [федерального] правительства и пришли помочь, обычно ничего хорошего ждать не стоит", - заявил другой представитель властей штатов.

Другой рекомендацией авторов доклада является создание системы "эффективного сдерживания" иностранных государств, которые могут попытаться вмешаться в американские выборы. "Соединенные Штаты должны донести до противников, что будут рассматривать любую атаку на избирательную инфраструктуру как враждебный акт и ответят соответствующим образом. Правительство США не должно ограничиваться ответом лишь в киберсфере, ему следует скорее создать целый набор возможных ответов, которые бы несли в себе четкий сигнал и создавали значительные издержки для нарушителей", - говорится в документе.

Расследования Конгресса

Опубликованный в четверг документ является первой частью доклада по итогам проведенного специальным комитетом по разведке Сената Конгресса США расследования приписываемого России вмешательства в президентские выборы в США 2016 года. Он посвящен обеспечению безопасности выборов. Остальные части, в которых будут освещены действия администрации экс-президента Барака Обамы в связи с "российским вмешательством", роль социальных сетей в оказании влияния на избирательную кампанию и итоги проведенного комитетом анализа выводов разведки, законодатели планируют опубликовать осенью. Ранее комитет сообщал, что доклад будет состоять из пяти частей.

В марте 2018 года аналогичное расследование завершил спецкомитет по разведке Палаты представителей Конгресса, который также подготовил по его итогам доклад. Конгрессмены не обнаружили свидетельств того, что в преддверии выборов между РФ и избирательным штабом кандидата в президенты Дональда Трампа существовал сговор.

Спецслужбы США инкриминируют вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году России. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимался почти два года спецпрокурор Роберт Мюллер. 18 апреля Минюст США обнародовал его итоговый доклад, в котором спецпрокурор признал, что расследование не выявило сговора Трампа с Россией. Он утверждал при этом, что Россия пыталась оказывать воздействие на ход президентской избирательной кампании. Сам Трамп неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами России в период избирательной кампании. Москва также много раз отвергала выводы о попытках повлиять на ход выборов в США.