СМИ: КНДР испытала улучшенную версию баллистической ракеты KN-23

ТОКИО, 26 июля. /ТАСС/. Ракеты, запущенные КНДР в четверг, были улучшенными версиями баллистических ракет малой дальности KN-23, испытания которых Пхеньян уже проводил в мае. Об этом в пятницу сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что к таким выводам позволяет прийти анализ фотографий ракет, опубликованных Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).

Ранее в пятницу ЦТАК объявил, что КНДР под руководством председателя Госсовета Ким Чен Ына осуществила запуск двух новых тактических управляемых ракет. Согласно заявлению северокорейской стороны, пуск стал ответом Сеулу на развертывание новых видов вооружений и проведение военных учений на Корейском полуострове.

В четверг Комитет начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил Республики Корея сообщил, что КНДР совершила запуск двух ракет малой дальности в восточном направлении - обе упали в Японское море. В Министерстве национальной обороны Южной Кореи считают, что одна из ракет пролетела порядка 690 км, а другая - 430 км. Южнокорейские военные не исключают, что испытанные ракеты могли быть новой северокорейской разработкой.