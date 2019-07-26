Глава МИД Японии и госсекретарь США обсудили ракетные пуски КНДР

ТОКИО, 26 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Японии Таро Коно и государственный секретарь США Майкл Помпео в пятницу провели телефонные переговоры. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что главы внешнеполитических ведомств двух стран обсудили недавние ракетные пуски КНДР. Более подробной информации на данный момент не приводится.

Госсекретарь США ранее выражал мнение, что испытания двух ракет малой дальности КНДР связано с желанием Пхеньяна обеспечить себе преимущество на предстоящих американо-северокорейских консультациях на рабочем уровне по вопросу денуклеаризации Корейского полуострова.

Ранее в пятницу ЦТАК объявил, что КНДР под руководством председателя Госсовета Ким Чен Ына осуществила запуск двух новых тактических управляемых ракет. Согласно заявлению северокорейской стороны, пуск стал ответом Сеулу на развертывание новых видов вооружений и проведение военных учений на Корейском полуострове.

В четверг Комитет начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил Республики Корея сообщил, что КНДР совершила запуск двух ракет малой дальности в восточном направлении - обе упали в Японское море. В Министерстве национальной обороны Южной Кореи считают, что одна из ракет пролетела порядка 690 км, а другая - 430 км. Южнокорейские военные не исключают, что испытанные ракеты могли быть новой северокорейской разработкой.