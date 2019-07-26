Посол США в Лондоне уверен, что будущие отношения Трампа и Джонсона будут прекрасными

ТАСС, 26 июля. Посол США в Великобритании Вуди Джонсон полагает, что у президента США Дональда Трампа и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в будущем будут "прекрасные отношения", оба лидера дополнят друг друга в силу взаимного "сходства".

"Я думаю, что и у Трампа, и у Джонсона есть собственный стиль, но у них есть и сходства, - приводит в пятницу его слова британская газета The Daily Telegraph. - У них есть четкое видение того, чего они хотят достичь". При этом американский лидер, по мнению дипломата, заинтересован в том, чтобы "продвинуться вперед", и не будет держать зла в отношении предыдущих комментариев премьер-министра, в частности, по поводу его высказываний в адрес женщин-демократок.

По словам Вуди Джонсона, он не собирается сосредоточиваться на негативе и "с оптимизмом смотрит в будущее" в период нахождения у власти правительства во главе с Борисом Джонсоном. "Если мы посмотрим на положительные моменты и не будем постоянно искать вещи, по которым наши взгляды расходятся, то гораздо быстрее найдем лучшее решение, - продолжил дипломат. - Великобритания - наш самый важный союзник как в плане безопасности, так и в плане экономического процветания".

Как заявил ранее Дональд Трамп журналистам в Белом доме, Борис Джонсон в силах исправить "плохую работу" по Brexit, проделанную предшествующим правительством Терезы Мэй. Трамп выразил уверенность, что Джонсон "прекрасно справится". "Думаю, у нас будут прекрасные отношения", - добавил американский президент.