Прямой курс на Brexit. Борис Джонсон вступил в должность премьера Великобритании

ЛОНДОН, 25 июля. /ТАСС/. Британский евроскептик Борис Джонсон, объявленный на этой неделе новым лидером правящей в Великобритании Консервативной партии, в среду официально вступил в должность премьер-министра Соединенного Королевства и сменил на этом посту Терезу Мэй, которая еще в мае объявила о своем предстоящем уходе из-за невозможности реализовать выход страны из Евросоюза.

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В должности главы правительства Мэй пробыла три года, но так и не смогла осуществить свою премьерскую миссию по реализации Brexit, путем которой она должна была претворить в жизнь волю британского народа, выраженную на общенациональном референдуме 2016 года. И Джонсон в своей программной речи четко дал понять, что при его правлении Соединенное Королевство вне зависимости от складывающейся ситуации покинет ЕС 31 октября. Но при этом он пояснил, что выход из сообщества без соглашения об условиях не является приоритетной задачей Лондона. Однако и у такого сценария, как не преминул заметить новый премьер, есть свои плюсы в виде отсутствия необходимости выплачивать Брюсселю многомиллиардные отступные. Вечером Джонсон приступил к формированию нового правительства и уже произвел основные назначения в кабинет министров, которые эксперты расценили как серьезный удар по позициям умеренных сил в рядах тори. Расставание парламентариев с уходящим премьером В последние часы своего премьерства Тереза Мэй в ходе сессии ответов на вопросы парламентариев заявила, что после отставки будет поддерживать своего преемника Бориса Джонсона в вопросе реализации выхода Соединенного Королевства из Евросоюза. "Мой преемник продолжит следовать политической линии Консервативной партии, которая направлена на улучшение жизни людей по всей стране. И в качестве рядового депутата я окажу полную поддержку следующему премьер-министру в его усилиях по осуществлению Brexit и в том, что касается реализации политики консерваторов", - отметила она. Мэй покинула Палату общин под одобрительные возгласы своих однопартийцев, которые стоя аплодировали ей. Депутаты от оппозиционных партий воздержались от подобного формата проводов. После отъезда из парламента Мэй вернулась в резиденцию британских премьеров, чтобы в последний раз выступить с речью в должности главы правительства. Она пожелала успехов своему преемнику и правительству, которое он сформирует, а также подчеркнула, что первоочередной задачей Джонсона будет реализация выхода из ЕС "таким способом, который будет во благо всей Великобритании". После окончания речи Мэй вместе со своим супругом Филипом покинула резиденцию и отправилась в Букингемский дворец, где Елизавета II приняла ее отставку. Черед Джонсона Согласно утвержденному протоколу, вслед за Мэй с королевой поехал встречаться Джонсон. Однако кортеж будущего британского премьера встретили активисты Greenpeace ("Гринпис"), перегородив собой проезжую часть парадного бульвара Мэлл. В природоохранной организации объяснили, что протестующие призывали к более активной борьбе с климатическими изменениями и хотели вручить будущему премьер-министру важное письмо, в котором содержались ответы на вопросы, как справиться с чрезвычайной ситуацией в сфере климата. Инцидент привел к приостановке движения кортежа примерно на полминуты, после чего подоспевшие полицейские оттеснили активистов и машины продолжили движение. На аудиенции у королевы Джонсон провел около 40 минут, а затем Букингемским дворцом была опубликована фотография, на которой он обменивается рукопожатием с британским монархом. Это означает, что он принял ее предложение о формировании нового кабинета министров и теперь у страны появился новый премьер. Речь нового премьера Сразу после аудиенции у Ее Величества Борис Джонсон по традиции отправился на Даунинг-стрит в свою новую резиденцию, перед которой произнес первую для себя речь в качестве главы британского правительства. "Я только что был у Ее Величества королевы, которая предложила мне сформировать правительство, и я согласился", - сказал Джонсон, начав свое выступление. Отдав дань вежливости своей предшественнице на премьерском посту, Джонсон сразу же обрушился на своих критиков и "пессимистов на родине и за рубежом", не верящих в то, что Великобритания способна покинуть ЕС, "исполнив волю народа", высказанную в ходе референдума о Brexit, состоявшегося три года назад.

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"Я стою здесь перед вами, чтобы сказать вам, британскому народу, что эти критики неправы. Те, кто сомневаются, сулят нам беды и предаются унынию, будут вновь посрамлены. Те, кто ставят против Великобритании, потеряют последнюю рубашку, потому что мы восстановим доверие к нашей демократии, выполним обещание, которое парламент неоднократно давал народу, и выйдем из ЕС 31 октября без всяких если или но", - сказал Джонсон. Хотя Брюссель неоднократно заявлял, что не будет пересматривать соглашение об условиях Brexit, достигнутое правительством Мэй, Джонсон вновь выразил уверенность в том, что добьется для страны лучшей сделки. По его словам, в ходе переговоров с европейскими лидерами он будет настаивать на таком соглашении, которое будет лучше отражать интересы Великобритании. При этом он отметил, что сценарий с отсутствием сделки является маловероятным, однако если он все-таки будет реализован, то Великобритания, по его словам, сохранит 39 млрд фунтов стерлингов ($48,7 млрд), которые она пообещала выплатить ЕС в качестве отступных за Brexit. "Мы заключим лучшее соглашение, которое позволит нам воспользоваться максимальным количеством возможностей, которые дает Brexit, и построить новое захватывающее партнерство с другими странами Европы на основе свободной торговли и взаимной поддержки. Я совершенно уверен, что мы решим эту задачу за 99 дней. Но знаете что? Нам не придется ждать 99 дней, потому что британский народ устал от ожидания и пришло время действовать, принимать решения, уверенно вести страну вперед и менять ее к лучшему", - сказал Джонсон. Девушка Джонсона На торжественной церемонии встречи нового премьера во дворе его резиденции присутствовала также девушка Джонсона Кэрри Саймондс, которая на 24 года младше 55-летнего главы британского правительства. Джонсон принял решение не везти ее к королеве, так как формально он еще не завершил свой бракоразводный процесс с адвокатом и писательницей Мариной Уилер. Обещания и отсутствие конкретики Британские политические комментаторы едко замечают, что первое выступление Джонсона было наполнено обещаниями и нападками на пессимистов, но полностью лишено конкретики. Джонсон не сказал, ни как собирается объединять глубоко расколотую страну и не обладающую парламентским большинством Консервативную партию, ни как будет договариваться с не склонными к уступкам главами европейских стран. Первый министр Шотландии Никола Стерджен сравнила риторику Джонсона с лозунгами президента США Дональда Трампа, обещающего восстановить былое величие Америки. При этом, по словам Стерджен, речь нового премьера была нестройной, полной попыток переложить вину за проблемы страны на других и, "мягко говоря, оторванной от реальности". Испытание Brexit Главный редактор и издатель журнала Politics First Маркус Пападопулос считает, что премьерство Джонсона не будет для него "легкой прогулкой", а от его способности разрешить кризис вокруг Brexit будет зависеть срок его пребывания во главе правительства. "Вопрос заключается в том, как долго продлится его премьерство, поскольку некоторые депутаты-консерваторы уже готовят заговор, чтобы сместить его. При этом Консервативная партия сильно разделена по вопросу выхода Великобритании из Евросоюза. Я не вижу, каким образом он сможет достичь чего-то большего в переговорах с ЕС по Brexit. Вполне может случиться так, что в следующем году он пойдет на досрочные всеобщие выборы", - отметил Пападопулос. "Если ему удастся выполнить свое обещание и Великобритания действительно выйдет из ЕС 31 октября со сделкой, с которой согласятся и евроскептики, и противники Brexit, тогда он сможет объединить свою партию и серьезно укрепит свои позиции в преддверии парламентских выборов. Если он и достигнет нового соглашения с ЕС, то остается открытым вопрос, сможет ли он добиться его принятия Палатой общин", - подчеркнул политолог. Отношение к России

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Борис Джонсон прославился антироссийскими выпадами, когда занимал пост министра иностранных дел (2016-2018 годы) в кабинете Мэй. В октябре 2016 года, выступая в британском парламенте на внеочередных дебатах по ситуации в Сирии, новый премьер Соединенного Королевства призвал подданных Ее Величества устраивать антивоенные демонстрации у российского посольства в Лондоне. Тогда многие политические эксперты как в России, так и в Соединенном Королевстве признали факт деградации британской дипломатии. "Если говорить о внешнеполитическом курсе, то он будет точно таким же, как и при Терезе Мэй. Великобритания и далее будет занимать жесткую позицию в отношении России, Ирана, Сирии и Венесуэлы", - выразил уверенность Пападопулос. Череда отставок Приход Джонсона на премьерский пост ознаменовался целой чередой громких отставок. Так, сразу после заключительного выступления премьера в парламенте ушел в запланированную отставку придерживающийся курса на недопущение Brexit без заключения выгодной сделки между Великобританией и ЕС министр финансов Филип Хаммонд, которого считали первым политическим тяжеловесом правительства Мэй и наиболее серьезным оппонентом Джонсона. Еще до назначения Джонсона главой правительства в отставку также ушли министр юстиции Дэвид Гок, глава секретариата кабинета министров Дэвид Лидингтон, министр по вопросам международного развития Рори Стюарт и министр по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Грег Кларк. Все они противостоят идее Brexit без сделки. И уже после того, как Джонсон прибыл на Даунинг-стрит в качестве нового премьера, об уходе со своих постов заявили министр обороны и глава британского МИД. Пенни Мордонт пробыла в должности руководителя военного ведомства всего 85 дней. Джереми Хант в должности руководителя Форин оффиса вел избирательную кампанию в качестве основного соперника Джонсона в борьбе за посты лидера Консервативной партии и премьер-министра страны. Как свидетельствовали утечки в прессу, ранее Хант отказался как раз от предложенного ему Джонсоном поста министра обороны, имеющего, по сравнению с должностью главы МИДа, несколько меньший статус. Кроме Мордонт и Ханта, своих постов лишились министр транспорта Крис Грэйлинг, министр образования Дамиан Хиндс, министр внешней торговли Лиам Фокс, министр по делам регионов и местного самоуправления Джеймс Брокеншир, министр по делам Шотландии Дэвид Манделл, министр по делам Северной Ирландии Карен Брэдли и министр цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта Джереми Райт, а также лидер Палаты общин Мел Страйд. Четыре ключевых министра Сообщения о последних отставках уже сопровождались информацией о формировании нового кабинета министров. Первым к Джонсону пришел глава МВД Саджид Джавид, которого новый премьер назначил на пост министра финансов, традиционно считающийся вторым по значимости в правительстве. На освободившееся место главы МВД пришла Прити Пател, известная своими взглядами евроскептика. В 2016-2017 годах она занимала пост министра по делам международного развития, но была вынуждена покинуть его из-за того, что провела серию встреч с представителями руководства Израиля без согласования с Терезой Мэй.

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