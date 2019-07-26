Джонсон указал Меркель на необходимость исключения "бэкстопа" из новой сделки по Brexit

ЛОНДОН, 26 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вновь указал на необходимость исключения из новой сделки по Brexit так называемого бэкстопа (режим пребывания Северной Ирландии в составе таможенного союза ЕС и единого европейского рынка после наступления переходного периода Brexit - прим. ТАСС). Об этом он заявил в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель, информирует в пятницу агентство Reuters .

"Он вновь повторил послание, с которым выступил вчера в Палате общин: парламент трижды отклонил Соглашение о выходе, поэтому Великобритания должна полностью подготовиться к варианту, при котором она выйдет без сделки 31 октября. Он сказал, что единственным решением, которое позволит нам достичь прогресса по заключению [новой] сделки, является упразднение "бэкстопа", - сказал пресс-секретарь британского премьера.

Во вторник Джонсон пообещал в своей первой речи на посту премьер-министра Великобритании, что его страна в любом случае покинет ЕС 31 октября. Он также выразил уверенность, что в ходе переговоров с европейскими лидерами ему удастся достичь новой сделки по Brexit, которая будет в большей степени соответствовать интересам страны, чем проект того соглашения, которое согласовало с Брюсселем правительство его предшественницы Терезы Мэй. При этом Джонсон подчеркнул, что "бэкстоп" не будет включен ни в одну из потенциальных сделок с ЕС.

Однако Евросоюз отверг требование нового главы британского правительства. Так, главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье называл неприемлемой идею Джонсона и подчеркнул, что евросообщество готово ко всем возможным сценариям.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе из сообщества. Однако депутаты Палаты общин британского парламента трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, достигнутого между Брюсселем и правительством Мэй. В итоге ЕС согласился перенести дату Brexit сначала на апрель-май, затем - на 31 октября, а Мэй была вынуждена подать в отставку, не сумев вывести ситуацию из тупика.