Трамп заявил, что не обеспокоен ракетными пусками КНДР

ВАШИНГТОН, 27 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп не обеспокоен в связи с недавними испытаниями Пхеньяном двух ракет малой дальности. С таким заявлением он выступил в пятницу перед журналистам в Овальном кабинете. Трансляцию вел телеканал "Си-спэн".

"Это были ракеты малой дальности, у многих есть такие ракеты", - сказал Трамп, добавив, что у него очень хорошие отношения с лидером КНДР Ким Чен Ыном. На это один из журналистов заметил, что президент, вероятно, не обеспокоен в связи с ракетными пусками. "Нет, совершенно нет", - ответил на это Трамп.

Хозяин Белого дома пояснил, что запуск ракет не был предупреждением в адрес Вашингтона. "Он (лидер КНДР - прим. ТАСС) не говорил, что это предупреждение для США, могу вам сказать", - подчеркнул американский президент.

В четверг Комитет начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея сообщил, что КНДР запустила две ракеты малой дальности в восточном направлении - обе упали в Японское море. В Министерстве национальной обороны Южной Кореи считают, что одна из ракет пролетела порядка 690 км, а другая - 430 км. Южнокорейские военные не исключают, что испытанные ракеты могли быть новой северокорейской разработкой.

По данным Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), лидер КНДР заявил, что "испытание нового тактического вооружения стало настоятельным предупреждением южнокорейским милитаристам, которые проводят развертывание передового вооружения на территории Южной Кореи, а также военные учения".