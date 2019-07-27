Макрон заявил Трампу о необходимости масштабного соглашения по цифровому налогообложению

ТАСС, 27 июля. Президент Франции Эмманюэль Макрон провел в пятницу телефонный разговор со своим американским коллегой Дональдом Трампом, в ходе которого подчеркнул необходимость заключения широкомасштабного международного соглашения в области налогообложения крупнейших компаний, предлагающих цифровые услуги. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление администрации главы французского государства.

Как говорится в сообщении, Макрон заявил Трампу о том, что предстоящий саммит Группы семи, который пройдет 24-26 августа во Франции, может стать площадкой для заключения международного соглашения в данной сфере. Французский лидер подчеркнул, что саммит G7 предоставит "важную возможность продвинуться вперед" на пути к заключению международного соглашения о "всеобщем налогообложении цифровой деятельности", отмечается в заявлении. В ходе разговора стороны также обсудили сохраняющуюся напряженность вокруг Ирана, сообщает Reuters.

Ранее о телефонном разговоре между двумя лидерами сообщил Белый дом. По его данным, президенты обсудили ситуацию вокруг Ирана, принятый во Франции цифровой налог в отношении компаний США, а также предстоящий саммит Группы семи.

11 июля Сенат Франции (верхняя палата парламента) окончательно принял законопроект о налогообложении крупнейших компаний, предлагающих цифровые услуги. Данный налог затронет прибыль интернет-гигантов, полученную после 1 января 2019 года и составит 3% от общего оборота во Франции. В частности, под него попадут все компании, чей оборот превышает €750 млн в мире и €25 млн во Франции и чья сфера деятельности охватывает интернет-рекламу, продажи в сети или работу платформ - агрегаторов информации. В 2020 году налоговые поступления от ИТ-корпораций должны вырасти до €650 млн.

Ранее в пятницу Трамп заявил, что допускает введение таможенных пошлин против товаров из Франции, в частности вина, в связи с принятием в республике цифрового налога.