Дипломаты РФ в Иране встретились с россиянами на задержанном танкере Stena Impero

ТАСС, 27 июля. Сотрудники российского посольства в Тегеране встретились с гражданами РФ, входящими в состав экипажа задержанного в Ормузском проливе танкера Stena Impero. Об этом в субботу сообщается на странице российского дипломатического представительства в Twitter.

"Сотрудники посольства встретились с нашими гражданами - членами экипажа задержанного танкера Stena Impero", - говорится в сообщении. Российские дипломаты отметили, что "состояние зсостояние здоровья моряков хорошее, они пока остаются на борту".доровья моряков хорошее, они пока остаются на борту".