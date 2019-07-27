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Задержание Ираном британского танкера в Ормузском проливе

Дипломаты РФ в Иране встретились с россиянами на задержанном танкере Stena Impero

Cостояние здоровья моряков, по словам сотрудников российского посольства, хорошее

ТАСС, 27 июля. Сотрудники российского посольства в Тегеране встретились с гражданами РФ, входящими в состав экипажа задержанного в Ормузском проливе танкера Stena Impero. Об этом в субботу сообщается на странице российского дипломатического представительства в Twitter.

"Сотрудники посольства встретились с нашими гражданами - членами экипажа задержанного танкера Stena Impero", - говорится в сообщении. Российские дипломаты отметили, что "состояние зсостояние здоровья моряков хорошее, они пока остаются на борту".доровья моряков хорошее, они пока остаются на борту".

Теги
ИранРоссияЗадержание Ираном британского танкера в Ормузском проливе
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