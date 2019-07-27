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Задержание Ираном британского танкера в Ормузском проливе

Главы МИД Ирана и Омана обсудили укрепление безопасности в Ормузском проливе

Дипломаты рассмотрели ситуацию вокруг британского танкера, который был задержан в Ормузском проливе

ТАСС, 27 июля. Министры иностранных дел Исламской Республики Ирана и Султаната Оман Джавад Зариф и Юсеф бен Алауи бен Абдалла подробно обсудили в субботу на прошедших в Тегеране переговорах обстановку в зоне Персидского залива и развитие двустороннего сотрудничества. Об этом сообщил телеканал Al Alam.

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"Мы обсудили пути укрепления безопасности в регионе, и, в частности, в Ормузском проливе, а также воздействие экономического терроризма США на Иран", - процитировал телеканал слова Зариф. По его словам, главы МИД Ирана и Омана высказались за продолжение диалога и тесной координации между Тегераном и Маскатом.

Оманский министр в последний раз посетил столицу Ирана 20 мая, когда ситуация в Персидском заливе начала резко обостряться и возникла угроза военной конфронтации между США и Тегераном. Нынешний визит Юсефа бен Алауи бен Абдаллы посвящен поиску урегулирования проблемы вокруг британского танкера, который был задержан в Ормузском проливе.

Теги
СШАИранОманЗариф, Мохаммад ДжавадЗадержание Ираном британского танкера в Ормузском проливе
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