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Пожар в студии Kyoto Animation

Правительство Японии поможет в восстановлении студии Kyoto Animation после поджога

Японский кабмин также обратится к соответствующим ведомствам по поводу выплаты компенсаций пострадавшим сотрудникам

ТОКИО, 29 июля. /ТАСС/. Правительство Японии намерено оказать финансовую помощь компании Kyoto Animation, чья анимационная студия в городе Киото была уничтожена в результате поджога. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров страны Ёсихидэ Суга.

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"Правительству необходимо в кратчайшие сроки оказать всевозможную поддержку. Мы обратимся к соответствующим министерствам и ведомствам по поводу выплаты компенсаций пострадавшим сотрудникам, а также выделения средств на реконструкцию здания студии. Также мы окажем всяческую поддержку с тем, чтобы собираемые внутри Японии и за ее пределами денежные средства поступили в компанию", - сказал он.

Пожар на анимационной студии Kyoto Animation произошел 18 июля. Злоумышленник проник в здание с двумя канистрами бензина и устроил поджог. В результате инцидента погибли 35 человек, около 30 находятся в больнице с ожогами разной степени тяжести.

Студия Kyoto Animation известна среди любителей манги и аниме благодаря таким произведениям, как K-On! и Haruhi Suzumiya.

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ЯпонияПожар в студии Kyoto Animation
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