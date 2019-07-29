Правительство Японии поможет в восстановлении студии Kyoto Animation после поджога

ТОКИО, 29 июля. /ТАСС/. Правительство Японии намерено оказать финансовую помощь компании Kyoto Animation, чья анимационная студия в городе Киото была уничтожена в результате поджога. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров страны Ёсихидэ Суга.

"Правительству необходимо в кратчайшие сроки оказать всевозможную поддержку. Мы обратимся к соответствующим министерствам и ведомствам по поводу выплаты компенсаций пострадавшим сотрудникам, а также выделения средств на реконструкцию здания студии. Также мы окажем всяческую поддержку с тем, чтобы собираемые внутри Японии и за ее пределами денежные средства поступили в компанию", - сказал он.

Пожар на анимационной студии Kyoto Animation произошел 18 июля. Злоумышленник проник в здание с двумя канистрами бензина и устроил поджог. В результате инцидента погибли 35 человек, около 30 находятся в больнице с ожогами разной степени тяжести.

Студия Kyoto Animation известна среди любителей манги и аниме благодаря таким произведениям, как K-On! и Haruhi Suzumiya.