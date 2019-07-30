Премьер Молдавии планирует совершить поездку в Москву в сентябре

КИШИНЕВ, 30 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Молдавии Майя Санду в сентябре планирует посетить Москву. Об этом она сообщила во вторник в эксклюзивном интервью ТАСС.

"В начале сентября в Москву поедет министр иностранных дел [Николай Попеску]. Мой визит состоится вскоре после этого", - сказала Санду. По ее словам, в ходе предстоящих переговоров планируется обсудить весь спектр двусторонней повестки - вопросы торговли, пребывания молдавских граждан в России, проблематику приднестровского урегулирования, российское военное присутствие в регионе, борьбу с отмыванием денег и сотрудничество в поиске средств, украденных при прежней власти из национального бюджета и выведенных из Молдавии. Она также отметила необходимость обсудить вопросы поставки газа и ценовой политики, особенно на следующий год.

Глава кабинета рассказала, что в сентябре после трехлетнего перерыва состоится заседание российско-молдавской межправительственной комиссии. "Основной вопрос, который мы хотели бы рассмотреть на заседании межправкомиссии и урегулировать - торговля между нашими странами. Мы не видим противоречий между зоной углубленной и всеобъемлющей свободной торговли с ЕС, которая является частью нашего договора об ассоциации, и зоной свободной торговли в рамках СНГ. Мы хотели бы, чтобы оба эти режима свободной торговли были доступны для нашей страны", - сказала Санду. Она отметила, что "речь не идет о пересмотре существующих режимов торговли, а о техническом анализе".

Премьер напомнила, что после того, как в 2014 году Молдавия подписала договор об ассоциации с ЕС, Россия из опасения реэкспорта европейских товаров ввела заградительные пошлины на экспорт 19 наименований молдавской продукции. "Их можно снять, если мы придем к выводу, что между двумя зонами свободной торговли нет несопоставимости. При этом отмечу, что со стороны Молдовы действительно существовал феномен реэкспорта товаров в Россию. Его необходимо остановить", - заключила она.