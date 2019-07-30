Построить мужчин. В Европе министерства обороны отдадут женщинам?

2019-й стал годом женщин в армиях Европы. Дважды за последние шесть месяцев представительницы слабого пола получили назначения на должности министров обороны стран Европейского союза. В мае военное ведомство Великобритании возглавила Пенни Мордонт, а в июле ее немецкой коллегой стала Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Пять других стран Старого Света еще ранее доверили свои армии женщинам: Франция, Италия, Испания, Дания, Нидерланды. Мужчины не всегда принимают смену гендерных ролей спокойно, а чаще жалуются на некомпетентность дам и добиваются их отставок. Но тщетно.
Я — ваш новый министр
Главный аргумент, выдвигаемый против женщин на военном посту, — отсутствие опыта. Аннегрет Крамп-Карренбауэр, новый министр обороны ФРГ, никогда не имела отношения к армии. В 2000-е и 2010-е годы дама-политик занимала административные должности в федеральной земле Саар, пока в 2018 году не возглавила партию Христианско-демократический союз. От этого поста один шаг до должности канцлера. Однако, несмотря на свое положение федерального политика, Крамп-Карренбауэр практически не уделяла никакого внимания вопросам обороны.
Оказавшаяся во главе военного ведомства женщина-администратор считает, что быстро наверстает упущенное: "Я всегда доказывала, на всех должностях, которые занимала, что умею быстро учиться". За плечами у Крамп-Карренбауэр опыт руководства МВД в Сааре: там ей уже подчинялись мужчины-правоохранители. Однако совладать с военными будет труднее. Женщин в армейских подразделениях традиционно меньше.
Критики уже не дают Крамп-Карренбауэр спуску. Известный актер Тиль Швайгер на своем аккаунте в социальной сети разместил фото нового министра на фоне главы российского Минобороны Сергея Шойгу и руководителя Пентагона Марка Эспера. Демотиватор изготовлен с таким расчетом, чтобы показать, что среди настоящих профессионалов Крамп-Карренбауэр делать нечего. Не умолкают и политические оппоненты ХДС из партий "зеленых" и свободных демократов. С их точки зрения, работа в Минобороны для Крамп-Карренбауэр — только трамплин к занятию должности канцлера.
"Урсула — плохое ружье"
Кресло главы оборонного ведомства освободилось для его новой обладательницы после того, как прежнего министра — Урсулу фон дер Ляйен — избрали председательницей Еврокомиссии. Первая женщина во главе бундесвера, экс-министр откровенно не ладила со своими подчиненными-мужчинами. В 2017 году фон дер Ляйен обвинила их в "слабости" из-за снисходительного отношения к ультраправым активистам в среде офицерства. Тогда выяснилось, что в армии закрывали глаза на радикальные убеждения лейтенанта бундесвера, готовившегося совершить в Германии провокационный теракт якобы от имени сирийских беженцев, чтобы спровоцировать депортации.
Попытку поставить свой профессионализм под сомнение военные фон дер Ляйен не простили, и тем более слова про слабость. "Союз Бундесвера", организация, представляющая солдат, пошла в атаку на своего министра. "Ремарки главы ведомства оставили нас в смущении и заставили почувствовать себя оскорбленными. Если эти высказывания были сделаны на полном серьезе, то фон дер Ляйен наносит массированный ущерб вооруженным силам", — говорится в сообщении "Союза".
У военных находились и другие причины, чтобы осудить свою начальницу. В 2015 году стало известно, что 167 000 автоматов HK G36, находившихся на вооружении немецких войск в Афганистане, пришли в негодность из-за жары. И хотя оружие закупили еще до назначения фон дер Ляйен министром, за ней закрепилось обидное прозвище "Уши [то есть Урсула] — плохое ружье"
Стиль управления военным ведомством, который продемонстрировала фон дер Ляйен, можно назвать слишком женским. Чиновница уделяла внимание социальной инфраструктуре, существующей вокруг армии, — например, детским садам, а также равномерному распределению рабочей нагрузки среди военных. Зато вопросы, касающиеся качества боевой техники и тренировок личного состава, столь же пристальным вниманием чиновницы не пользовались: в этих сюжетах она — бывший министр труда — оказалась гораздо менее компетентной.
В 2018 году в Министерстве обороны Германии вспыхнул скандал, бросивший тень на профессиональную компетентность чиновницы. Для оказания консультационных услуг бундесвер нанял частную компанию, заплатив ей несколько десятков миллионов евро. Официального тендера объявлено не было. И если необходимость в посторонней помощи Минобороны все же смогло обосновать, то право выбирать поставщика без открытого конкурса — нет. С тех пор деятельность фон дер Ляйен на ее посту расследует парламентская комиссия Бундестага. Некоторые критики экс-министра (мужчины) повышают тон. "Какой бы пост фон дер Ляйен ни занимала, наш комитет обязательно вызовет ее и задаст вопросы", — предупреждает немецкий парламентарий Тобиас Линднер.
Впрочем, самой чиновнице обвинения пока нипочем. В 2019 году она смогла извлечь выгоду из кадрового кризиса в Евросоюзе, избравшись на первый по значимости пост ЕС — руководительницы Еврокомиссии, заменяющей Европе правительство.
Как хорошо быть генеральшей
Назначать именно женщин на должность министра обороны — похоже, принципиальная позиция президента Франции Эмманюэля Макрона. В 2017 году он доверил военное ведомство экс-сотруднице МИДа Сильви Гулар. Спустя два месяца ее сменила другая дама, финансистка Флоранс Парли. Ранее она уже входила в правительство: с 2000 по 2002 год занимала пост госсекретаря по бюджету.
Дама-министр спорит с теми, кто считает, что у войны не женское лицо: "Нельзя довольствоваться тем, что слабого пола в нашей армии только 15% кадрового состава. Наше общество — смешанное, состоит из мужчин и женщин, и эта смешанность — его достоинство". Под руководством Парли выровнять гендерный дисбаланс пробуют сверху донизу. Руководительница ведомства указала ориентир: довести долю женщин-генералов к 2022 году до 10%. Другую задачу, поставленную Парли, уже выполнили: при ней женщин-моряков впервые допустили в закрытый мир службы на подводных лодках.
В отличие от фон дер Ляйен, французская дама-министр не сталкивается с прямым сопротивлением военных. Однако сексистские скандалы, время от времени прорывающиеся на публику, свидетельствуют о скапливающемся напряжении. Так, в 2018 году стало известно о конфликте между молодыми людьми и девушками на подготовительных курсах в знаменитое военное училище Сен-Сир. Группа молодых людей, которые называли себя традиционалистами, устроила травлю будущим студенткам. Претенденты в курсанты, считающие, что армия должна оставаться мужским братством, сделали на груди татуировки в форме греческой буквы мю, от слова "мизогиния". Обстановка для девушек стала настолько невыносимой, что одна из них обратилась с открытым письмом к Макрону и в прессу. После скандала молодых людей отчислили, при этом дело держала на своем контроле сама Флоранс Парли.
Женский взгляд на парад
С 2018 года Министерством обороны Италии управляет политолог и эксперт по вопросам безопасности Элизабетта Трента, пришедшая на смену другой даме — Роберте Пинотти. Обе они не пользуются популярностью среди военных. Однако больше всего критических замечаний в свой адрес получила нынешняя руководительница ведомства. Причина проста: сокращение бюджетных ассигнований. Левую антиглобалистскую партию "Пять звезд", которая и делегировала Тренту в правительство, подозревают в стремлении сэкономить на военных, чтобы перераспределить деньги на мирные нужды.
Саму же даму-министра можно упрекнуть в неумении почувствовать мужскую психологию своих подчиненных. В 2019 году Трента предложила изменить правила проведения парада в честь Дня независимости Италии. В Минобороны говорят об "инклюзивном" шествии, доступ на который будет открыт всем, кто связан с армией, в том числе гуманитарным организациям. Консервативно настроенные военные не особенно довольны: попытки реформировать парад им явно не по душе.
Статистика свидетельствует: еще не так давно все в отношениях полов было иначе. На должности министров обороны лишь изредка претендовали женщины. Из 40 дам, занимавших этот пост в разных странах мира, 30 получили назначение после 2000 года. Чаще всего министерства обороны отдают женщинам страны, не ведущие и не планирующие вести боевых действий. И вот тенденция: МВД, даже в европейских странах, остаются мужской вотчиной. Вполне вероятно, что внутренних беспорядков в ЕС опасаются гораздо больше, чем любых внешних вторжений.
По мнению генерального директора Российского совета по международным делам (РСМД) Андрея Кортунова, карьерный успех женщин отражает изменения, происходящие в армиях по всему миру. "Вооруженные силы становятся гендерно все более нейтральными. Все большее количество военных профессий делается доступным для женщин. И это связано не столько с движением феминисток, сколько с изменением характера военной службы. В современной армии меньшую ценность имеет физическая сила, готовность к прыжкам с парашютом и марш-броскам. Целый ряд специальностей требует внимания и знания компьютерных технологий. Численное соотношение между теми, кто может оказаться на поле боя, и теми, кто обслуживает операции, меняется в пользу последних. Поэтому и у женщин появляется больше кадровых возможностей. А поскольку работа в армии — это стабильное трудоустройство, неплохо обеспеченное в том, что касается различных социальных льгот, то оно оказывается привлекательным для прекрасного пола".
Заместитель директора Центра политических технологий Алексей Макаркин отмечает, что женщины успешно делают военную карьеру и в России.
"В нашей стране уже давно есть женщина — заместитель министра обороны — Татьяна Шевцова. До нее пост замглавы Минобороны по финансово-экономической работе занимала другая дама, Вера Чистова, а до нее Любовь Куделина. По сути, с 2007 года этот пост непрерывно в руках женщин. Современная армия — это огромная система снабжения. И женщинам такая работа подходит. Причем, чтобы выполнять ее, собирать и разбирать автоматы вовсе не требуется".
Игорь Гашков