Лукашенко заявил, что выборы президента Белоруссии пройдут строго по закону

МИНСК, 30 июля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко обещает, что парламентские и президентские выборы будут проводиться по закону и в рамках конституции. Об этом он сказал в понедельник во время рабочей встречи с председателем Центризбиркома Лидией Ермошиной.

"Первый вопрос, который в обществе постоянно обсуждается, и Лидию Михайловну [Ермошину] втягивают в обсуждение этих вопросов, - сроки проведения наших парламентских выборов, - сказал Лукашенко, слова которого приводит агентство БелТА. - Мы уже четко определились, что в текущем году проводим парламентские выборы, а в следующем году - президентские, несмотря на прогнозы некоторых "знатоков" о том, что Лукашенко в нынешнем году, поскольку тихо и спокойно, быстренько проведет президентские выборы, чтобы опять схватить кресло и сесть в него надолго". По его словам, "это полное заблуждение". "Как я и обещал, все будет по закону и в рамках конституции", - подчеркнул Лукашенко.

Председатель Центризбиркома Белоруссии предложила провести выборы в Совет Республики 7 ноября, в Палату представителей - 17 ноября.

Ранее сообщалось, что срок полномочий у парламента и президента истекает в один год - 2020-й. Лукашенко ранее заявлял, что в ближайшее время власти определятся с конкретной датой проведения парламентских выборов, которые предлагают провести досрочно, в ноябре этого года. В апреле, обращаясь с посланием к народу и парламенту, Лукашенко заявил, что президентские выборы в стране пройдут "в строгом соответствии с законом в установленные конституцией строки", то есть в 2020 году.