В США начались вторые теледебаты участников предвыборной гонки демократов

НЬЮ-ЙОРК, 31 июля. /ТАСС/. Первый раунд вторых теледебатов претендентов на выдвижение кандидатом от Демократической партии на выборах президента США 2020 года начался во вторник в Детройте (штат Мичиган). Трансляцию из центра искусств Fox Theatre ведет телекомпания CNN .

Дебаты проводятся в два этапа - 30 и 31 июля. В каждый из двух вечеров на сцене Fox Theatre выступят по 10 демократов, на дискуссию отводится по два часа. Каждому из участников будет выделено по 60 секунд на то, чтобы ответить на тот или иной вопрос ведущих, а также еще по 30 секунд, чтобы ответить на уточняющие вопросы.

Из числа выступающих во вторник политиков двое считаются, по результатам опросов общественного мнения, лидерами в борьбе за выдвижение кандидатом от Демократической партии. Это 77-летний сенатор Берни Сандерс от штата Вермонт и 70-летняя сенатор Элизабет Уоррен от штата Массачусетс. Сцену с ними разделят писатель Марианна Уильямсон, конгрессмен от штата Огайо Тим Райан, сенатор от штата Миннесота Эми Клобушар, мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттеджадж, экс-конгрессмен от Техаса Бето О'Рурк, экс-губернатор штата Колорадо Джон Хикенлупер, экс-конгрессмен от Мэриленда Джон Дилени и губернатор штата Монтана Стив Буллок.

Первые теледебаты демократов прошли в Майами (штат Флорида) 26 и 27 июня. Третьи состоятся 12 и 13 сентября, место их проведения пока не уточняется. Четвертые - в октябре текущего года, пятые - в ноябре, шестые - в декабре, оставшиеся шесть - с января по апрель 2020 года.

59-е выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года.