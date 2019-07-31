В Сеуле считают, что КНДР испытала баллистические ракеты того же типа, что и неделю назад

ТОКИО, 31 июля. /ТАСС/. КНДР в среду произвела запуск двух баллистических ракет малой дальности того же типа, что и неделю назад. К такому выводу, как сообщает агентство Yonhap , пришли в Объединенном комитете начальников штабов (ОКНШ) ВС Южной Кореи.

Ранее ОКНШ ВС Южной Кореи сообщил, что КНДР осуществила запуск двух баллистических ракет малой дальности, которые пролетели 250 км. Новый ракетный пуск Пхеньяна был произведен с полуострова Ходо в провинции Хамгён-Намдо, расположенной на восточном побережье страны, в сторону Японского моря.

Предыдущий ракетный пуск КНДР состоялся 25 июля. Тогда Министерство обороны Республики Корея отмечало, что ракеты по своим техническим характеристикам схожи с российскими 9К720 "Искандер" (SS-26 Stone по классификации НАТО) и способны преодолевать порядка 600 км. Позднее Центральное телеграфное агентство Кореи объявило, что КНДР успешно провела испытание нового тактического вооружения, которое "стало настоятельным предупреждением южнокорейским милитаристам, которые проводят развертывание передового вооружения на территории Южной Кореи и военные учения".