В Иране заявили, что США ввели санкции против Зарифа из-за его умения вести переговоры

ТАСС, 1 августа. Соединенные Штаты ввели санкции в отношении иранского министра иностранных дел Мохаммада Джавада Зарифа из-за его высокого мастерства вести переговоры. Такое мнение выразил в четверг официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

"Парадокс и глупость американских властей заключается в том, что они заявляют, будто Зариф не играет роли в иранской политике, но тут же полностью его бойкотируют", - написал Мусави в своем Twitter. По его словам, Вашингтон ввел ограничения в отношении главы МИД Ирана, так как "американцы глубоко боятся логики доктора Зарифа и его таланта вести переговоры".

В среду представитель американской администрации высокого ранга объявила, что США вводят санкции в отношении Зарифа. По ее словам, "Зариф является лицом иранского режима для международного сообщества и он стоит во главе распространения пропаганды и дезинформации в поддержку ядерной программы Тегерана, создания баллистических ракет и террористических сетей". Попадание в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с его фигурантами.

Как отметил сам иранский министр иностранных дел, попадание под американские санкции не влияет ни на него, ни на его семью, поскольку, по его словам, у него "нет собственности или каких-либо интересов за пределами Ирана".

По убеждению Зарифа, причина, по которой Вашингтон ввел эти ограничения, заключается в том, что США рассматривают его "как главного представителя Ирана во всем мире".