Теледебаты демократов приостановили из-за акции протеста

НЬЮ-ЙОРК, 1 августа. /ТАСС/. Несколько человек устроили акцию протеста, вынудив в среду приостановить вторые теледебаты претендентов на выдвижение кандидатами от Демократической партии на президентских выборах 2020 года, проходящие в Детройте (штат Мичиган). Трансляцию ведет телекомпания CNN .

Инцидент произошел, когда каждый претендент выступал с вступительным словом. Когда очередь дошла до сенатора от Нью-Джерси Кори Букер, из зала раздались крики "Уволить Панталио!". Букер был вынужден сделать паузу примерно на минуту. Затем дебаты возобновились.

Виновники инцидента имели в виду скандальную историю, когда Министерство юстиции США в июле отказалось предъявлять обвинения сотруднику нью-йоркской полиции Дэниелу Панталио в связи с гибелью темнокожего Эрика Гарнера при аресте. Смерть афроамериканца в июле 2014 года привлекла большое внимание СМИ и общественности. Данный случай стал одним из наиболее резонансных за последние годы. В стране прошли многотысячные акции протеста против жестокости со стороны стражей порядка.

Полиция Нью-Йорка 17 июля 2014 года попыталась задержать 43-летнего Гарнера за запрещенную торговлю сигаретами в розницу. Мужчина отказался проследовать со стражами порядка, и те применили силу. В потасовке с полицейскими один из них - Дэниел Панталио - применил против афроамериканца удушающий прием. Гарнер потерял сознание и скончался от сердечного приступа по дороге в больницу. Позже выяснилось, что он страдал от астмы и сердечных заболеваний.

В июле 2015 года власти Нью-Йорка достигли досудебного соглашения с вдовой погибшего - Исо Гарнер. Они согласились выплатить ей $5,9 млн. По данным СМИ, семья Гарнера первоначально намеревалась взыскать с мегаполиса через суд до $75 млн.