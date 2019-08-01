Американский сенатор назвал давление на темнокожих избирателей причиной поражения Клинтон

НЬЮ-ЙОРК, 1 августа. /ТАСС/. Сенатор от штата Нью-Джерси Кори Букер выразил уверенность в том, что экс-кандидат от Демократической партии на президентских выборах 2016 года Хиллари Клинтон проиграла их по причине того, что были подавлены голоса афро-американского населения Соединенных Штатов. С таким высказыванием он выступил в среду на вторых теледебатах претендентов на выдвижение кандидатом от Демпартии на президентских выборах 2020 года, проходящих в Детройте (штат Мичиган). Трансляцию ведет телекомпания CNN .

"Все, начиная республиканцами и заканчивая русскими, были нацелены на то, чтобы подавить голоса избирателей из числа афро-американцев. Мы должны говорить об этом, правда освободит нас", - подчеркнул он.

"Необходимо провести кампанию, которая была бы готова к тому, что неизбежно грядет - массированному нападению. Особенно на самую важную и, по сути, наиболее активную группу избирателей в нашей коалиции - темнокожих женщин", - указал Букер, который, по оценкам американских СМИ, делает ставку на поддержку афро-американского населения США.

В среду вечером свои взгляды на внутреннюю и внешнюю политику США помимо Букера излагают вице-президент США Джозеф Байден, бывший министр жилищного строительства и городского развития США Джулиан Кастро, член Палаты представителей Конгресса США от штата Гавайи Тулси Габбард, сенатор от штата Нью-Йорк Кирстен Джиллибранд, сенатор от Калифорнии Камала Харрис, губернатор штата Вашингтон Джей Инсли, предприниматель Эндрю Янг, сенатор от Колорадо Майкл Беннет, а также мэр Нью-Йорка Билл де Блазио. Наибольшей популярностью среди избирателей-демократов пользуется Байден, уровень поддержки которого по итогам последнего опроса организации Real Clear Politics достигает 32,2%.