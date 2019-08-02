МИД Японии заявил протест России в связи с поездкой Медведева на Итуруп

ТОКИО, 2 августа. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Японии в пятницу опубликовало еще один комментарий по поводу поездки премьер-министра РФ Дмитрия Медведева на южнокурильский остров Итуруп, добавив в него пункт, содержащий информацию о протесте российской стороне. Новое заявление японское внешнеполитическое ведомство направило ТАСС и разместило на своей официальной странице.

"В ответ на поездку премьер-министра России Дмитрия Медведева на остров Итуруп глава отдела стран Европы МИД Японии Ясуси Масаки заявил решительный протест советнику-посланнику посольства России Дмитрию Андреевичу Биричевскому, изложив последовательную позицию японской стороны", - говорится в сообщении. В МИД Японии также отметили, что "в ответ на это советник-посланник [Дмитрий] Биричевский изложил российскую принципиальную позицию" по этому вопросу.

Ранее посольство РФ в Токио сообщило, что получило от МИД Японии представление в связи с поездкой премьер-министра РФ Дмитрия Медведева на южнокурильский остров Итуруп. В российском дипломатическом ведомстве подчеркнули, что представление японской стороны было отклонено.

МИД Японии в пятницу опубликовал сообщение, в котором подчеркивалось, что Токио выражает крайнее сожаление в связи с поездкой премьер-министра России Дмитрия Медведева на южнокурильский остров Итуруп. В изначальном варианте сообщения японского внешнеполитического ведомства отсутствовало какое-либо упоминание о том, что российской стороне был заявлен протест. Москва ранее последовательно отвергала протесты японской стороны в связи с поездками российских чиновников на южные Курильские острова.

Комментируя позицию Токио, Дмитрий Медведев в пятницу заявил, что она не вызывает у Москвы беспокойства. По его словам, Курилы - "это субъект Российской Федерации, эти острова входят в Сахалинскую область".