{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Выход США и России из ДРСМД

США призвали Россию и Китай участвовать в создании новой системы контроля над вооружениями

В Вашингтоне заявили, что стремятся создать новую систему контроля над вооружениями, которая "выходит за рамки двусторонних договоров прошлого"

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Вашингтон считает необходимым участие и Москвы, и Пекина в создании новой системы контроля над вооружениями. Об этом говорится в опубликованном в пятницу заявлении Госдепартамента о выходе страны из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

На эту тему
Что означает выход США из ДРСМД? Максимально короткое объяснение (200 слов)

В нем отмечается, что администрация президента Дональда Трампа стремится создать новую систему контроля над вооружениями, которая "выходит за рамки двусторонних договоров прошлого".

"США призывают Россию и Китай использовать сложившуюся [после прекращения ДРСМД] возможность для того, чтобы добиться реальных результатов в обеспечении безопасности наших стран и всего мира", - сказано в заявлении.

Ранее госсекретарь Майкл Помпео официально объявил о выходе США из ДРСМД. МИД РФ также подтвердил, что действие договора прекращено со 2 августа по инициативе американской стороны.

КНР выступила против выхода США из российско-американского Договора о РСМД, призвав Белый дом вернуться к выполнению своих обязательств. Вашингтон в свою очередь ранее неоднократно высказывался за подготовку схожего с ДРСМД соглашения, но с участием Китая.

Теги
СШАРоссияКитайВыход США и России из ДРСМД
Выход США и России из ДРСМД
НАТО считает, что гонку вооружений можно предотвратить, несмотря на распад ДРСМД
Генсек альянса Йенс Столтенберг уточнил, что НАТО намерена принимать срочных мер после прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности
Читать полностью