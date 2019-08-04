Австралия размышляет над участием в коалиции США по охране судоходства в Персидском заливе

ТАСС, 4 августа. Министр обороны Австралии Линда Рейнолдс заявила, что Австралия пока не приняла окончательного решения по поводу присоединения к коалиции по обеспечению безопасного судоходства в регионе Персидского залива, о создании которой в конце июля объявил Вашингтон. Об этом, как в воскресенье сообщило агентство Bloomberg , она сказала на пресс-конференции по итогам прошедшей в Сиднее встречи с американским госсекретарем Майклом Помпео и новым главой Пентагона Марком Эспером.

Рейнолдс отметила глубокую обеспокоенность, которую испытывают австралийские власти в связи с ситуацией в регионе Персидского залива, а также указала, что понимает всю серьезность предложения Соединенных Штатов о присоединении к коалиции. "Поэтому мы очень внимательно изучаем предложение [США], но мы в любом случае, как и всегда, примем решение, исходя из наших суверенных интересов, - подчеркнула глава оборонного ведомства. - Еще раз повторю, решение пока не было принято".

Помпео, как в свою очередь передает агентство Reuters, выразил уверенность в том, что США при содействии европейских и азиатских партнеров удастся создать морскую коалицию для патрулирования региона Персидского залива. Эспер в ходе совместной пресс-конференции отметил, что сотрудничество государств позволит "предотвратить любые провокации со стороны Ирана". Он сообщил, что некоторые американские союзники положительно отреагировали на эту идею, не указав, о ком именно идет речь. "Мы продолжаем работать над развитием этого плана", - заключил он.

Госдепартамент на прошлой неделе объявил, что Вашингтон создает коалицию с целью обеспечения свободы судоходства в регионе Персидского залива. 23 июля госсекретарь США Майкл Помпео предложил привлечь к участию в коалиции государства из разных регионов. В тот же день стало известно, что ФРГ, Франция и Великобритания ведут переговоры по обеспечению собственной миссии по наблюдению за безопасностью мореходства в Персидском заливе. 31 июля глава МИД ФРГ Хайко Маас выступил с заявлением о том, что Германия отказывается от участия в инициированной США коалиции по обеспечению судоходства в Ормузском проливе.

О ситуации в Персидском заливе

Ситуация вокруг Ирана обострилась после того, как 13 июня в Оманском заливе на двух танкерах после предполагаемого нападения произошли взрывы и пожары. США возложили ответственность за инцидент на Иран, их поддержали Великобритания и Саудовская Аравия. Тегеран эти обвинения отверг.

19 июля шедший под британским флагом танкер Stena Impero был задержан иранской стороной в Ормузском проливе. Согласно заявлению Корпуса стражей исламской революции (КСИР), танкер был задержан "в связи с нарушением международных правил" и сопровожден до берега для проверки. Британские же власти утверждали, что Иран в нарушение международного права задержал Stena Impero в территориальных водах Омана и затем заставил танкер войти в свои воды.