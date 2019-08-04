Японский офицер не исключил участия своей страны в АрМИ в будущем

КОРЛА /Китай/, 4 августа. /ТАСС/. Япония может принять участие в Армейских международных играх (АрМИ) в будущем, заявил журналистам наблюдатель от этой страны на проходящем в Китае конкурсе "Суворовский натиск" полковник Мотохико Накамура.

"Насчет участия сказать определенного ничего пока нельзя, но именно для этого я в эти дни и нахожусь здесь, на Армейских международных играх, чтобы все увидеть, проанализировать, на основании чего наша страна будет думать и, возможно, примет решение", - сказал Накамура.

Накамура позитивно отозвался об АрМИ. "Больше всего я отметил то, что, участвуя в таких соревнованиях, военнослужащие могут совершенствоваться. Причем не только в плане умений и навыков, но и в плане дружеских контактов. И последнее, я думаю, даже важнее", - сказал он.

"Суворовский натиск" проходит с 3 по 17 августа на территории полигона учебного центра сухопутных войск Корла армии Китая в Синьцзянском военном округе, в нем участвуют команды от России, Китая, Белоруссии, Зимбабве, Ирана и Венесуэлы.

С 3 по 17 августа на 25 военных полигонах 10 государств - РФ, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Китая, Казахстана, Индии, Ирана, Монголии и Узбекистана - пройдут пятые Армейские международные игры - учебно-боевые состязания военнослужащих РФ и ряда иностранных государств. Организатором игр является Министерство обороны России. В ходе АрМИ демонстрируют свои навыки и умения солдаты и офицеры, представляющие разные виды и рода войск.