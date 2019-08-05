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Глава МИД Ирана назвал санкции США против него "провалом дипломатии"

Прогресс и развитие Ирана будет лучшим ответом на политику "американского давления и экономического терроризма", отметил Джавад Зариф

ТАСС, 5 августа. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал провалом дипломатических усилий введенные против него санкции США. Об этом он сказал в понедельник на пресс-конференции в Тегеране.

"Санкции в отношении меня - это отказ от диалога и провал дипломатии Вашингтона", - цитирует Зарифа агентство ISNA. Он добавил, что "США не смогли сформировать коалицию по Ормузскому проливу, а их союзники не желают присоединяться к ним в этом предприятии".

Министр заявил, что "прогресс и развитие Ирана будет лучшим ответом на политику американского давления и экономического терроризма. Любая империя не вечна, и мы выстоим в этой борьбе, опираясь на иранский народ".

30 июля представитель американской администрации высокого ранга объявила, что США вводят санкции в отношении Зарифа. По ее словам, "Зариф является лицом иранского режима для международного сообщества, он стоит во главе распространения пропаганды и дезинформации в поддержку ядерной программы Тегерана, создания баллистических ракет и террористических сетей". Попадание в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с его фигурантами.

Теги
СШАИранЗариф, Мохаммад Джавад
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