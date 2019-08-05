Столтенберг: выход Великобритании из Евросоюза усилит роль НАТО

БРЮССЕЛЬ, 5 августа. /ТАСС/. Выход Великобритании из ЕС (Brexit) усилит роль НАТО в Европе, поскольку покинувшее Евросоюз Соединенное Королевство останется в составе альянса. Об этом заявил в понедельник генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая перед студентами во время своего визита в Новую Зеландию. Речь генсека опубликовала пресс-служба НАТО.

"Brexit сделает НАТО еще более важной площадкой для поддержания единства европейских государств и Северной Америки, ведь альянс по-прежнему будет включать Великобританию и другие европейские страны", - сказал он.

Генсек напомнил, что "Brexit не повлияет на членство Великобритании в НАТО". "Независимо от даты Brexit, Британия останется очень важным, ключевым союзником НАТО, который располагает крупнейшим военным бюджетом в Европе", - продолжил Столтенберг.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе из сообщества. Однако депутаты Палаты общин британского парламента трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, достигнутого между Брюсселем и правительством премьер-министра Терезы Мэй. В итоге ЕС согласился перенести дату Brexit сначала на апрель-май, затем - на 31 октября, а Мэй была вынуждена подать в отставку, не сумев вывести ситуацию из тупика. С приходом на должность главы правительства Борис Джонсон сразу же пообещал, что Великобритания не будет просить у ЕС новых отсрочек и покинет сообщество не позднее 31 октября - со сделкой об условиях будущего сотрудничества с Брюсселем или без таковой.