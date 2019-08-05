Великобритания после Brexit создаст альянс для противостояния Ирану и России

ЛОНДОН, 6 августа. /ТАСС/. Великобритания после выхода из Евросоюза укрепит экономические отношения с неевропейскими странами и создаст новый альянс для противостояния Ирану и России. Об этом во вторник заявил глава МИД Соединенного Королевства Доминик Рааб перед началом рабочей поездки в Северную Америку, где он посетит США, Канаду и Мексику, информировала пресс-служба Форин оффиса.

"Намерен сделать все, чтобы мы активизировали наши экономические отношения с неевропейскими партнерами. То есть работать с ними сейчас, чтобы обеспечить плавный переход наших торговых соглашений после Brexit, и быстро двигаться к заключению всеобъемлющих торговых сделок, которые стимулируют бизнес, снижают цены для потребителей и соответствуют нашим высоким стандартам", - сказал он.

"Я также хочу создать более сильный альянс для защиты международного правопорядка и решения проблем, которые несут угрозу нашей безопасности", - продолжил глава Форин оффиса. Как полагает Рааб, новый союз станет ответом на "угрожающее поведение Ирана, дестабилизирующие действия России в Европе", а входящие в него страны будут противостоять в том числе "терроризму и изменению климата".

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе из сообщества. Однако депутаты Палаты общин британского парламента трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, достигнутого между Брюсселем и правительством премьер-министра Терезы Мэй. В итоге ЕС согласился перенести дату Brexit сначала на апрель-май, затем - на 31 октября, а Мэй была вынуждена подать в отставку, не сумев вывести ситуацию из тупика.