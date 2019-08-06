МИД Литвы намерен на уровне ЕС добиваться непризнания российских паспортов для жителей ДНР

ВИЛЬНЮС, 6 августа. /ТАСС/. Литва выступает за то, чтобы российские паспорта, которые по упрощенной процедуре выдаются жителям Донбасса, не признавались на уровне ЕС. Об этой позиции Вильнюса во вторник литовское внешнеполитическое ведомство сообщило Балтийской службе новостей.

"В настоящее время в Брюсселе со странами - членами сообщества и ответственными инстанциями Евросоюза ведутся переговоры о том, как технически претворить в жизнь координированную политику ЕС по непризнанию этих паспортов", - говорится в сообщении.

Как отметил МИД, если к общему мнению прийти не удастся, можно будет использовать односторонние меры.

Еще в конце апреля дипведомство Литвы призвало международное сообщество не признавать эти документы РФ, которые якобы выдаются незаконно, и последовательно усиливать санкции против России за нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины.

В понедельник МИД Эстонии заявил, что не будет признавать паспорта РФ, выданные жителям провозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) после 24 апреля 2019 года, если владельцы этих документов ранее не были гражданами России.