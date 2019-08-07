Экс-президент Туниса подал документы для участия в досрочных выборах главы республики

ТУНИС, 7 августа. /ТАСС/. Бывший глава Туниса Монсеф Марзуки подал в среду документы для участия в досрочных президентских выборах. Об этом сообщила Высшая независимая комиссия по выборам республики.

Марзуки - популярный политический деятель, профессиональный врач, правозащитник. Он был избран главой Туниса на всеобщих выборах в декабре 2011 года после первой в арабских странах "жасминовой революции", которая положила начало так называемой арабской весне в государствах Ближнего Востока. В должности президента Марзуки находился три года.

На данный момент уже 30 человек подали документы для участия в намеченных на 15 сентября досрочных президентских выборах в Тунисе. Первый тур изначально был запланирован на 17 ноября, но в связи со смертью главы государства Бежи Каида ас-Себси и необходимостью соблюдения конституции Высшая независимая комиссия по выборам приняла решение об организации досрочного голосования 15 сентября. Регистрация кандидатов началась 2 августа и закончится 9 августа.

6 августа тунисская исламистская партия "Ан-Нахда" по итогам внеочередного совещания руководства большинством голосов приняла решение о выдвижении в качестве своего кандидата исполняющего обязанности спикера Ассамблеи народных представителей (парламент) Туниса Абдельфатаха Муру. Он пока не подал необходимые для участия в выборах документы.

Как отмечают тунисские эксперты, пока остается открытым вопрос участия в выборах действующего премьер-министра Туниса Юсефа Шахеда и главы министерства обороны Абдель Карима аз-Збиди, между которыми, как прогнозируется, может развернуться основная борьба за кресло главы государства.